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Burdur otogarında Korona önlemi

Burdur otogarında Korona virüs önlemleri arttırıldı.

Vatandaşlar kayıt altına alınarak korona virüsüne ilişki bilgilendiriliyor.


Burdur Valiliği Koordinasyonunda şehirde ilave tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Burdur genelinde salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla şimdiye kadar alınan tedbirlere ek olarak otogarda da yeni önlemler uygulamaya konuldu. İlgili kurumların katılımıyla başlatılan uygulamada, şehirlerarası yolculuk yaparak Burdur'a gelen vatandaşlara bilgilendirilmeleri yapılarak, kendilerine uymaları gereken kurallar hatırlatılıyor.


Ayrıca iletişim bilgileri kayıt altına alınan bu vatandaşların Burdur'da bulundukları süre içinde sağlık birimleri tarafından takip edilmeleri amaçlanıyor.

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