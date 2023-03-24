Burdur polisi yurtta kalan depremzede çocuklara oyuncak dağıttı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde görev yapan polis ekipleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Asımın Nesli ve Safahat Yurdunda kalan depremzede çocuklara için yurt dışında yaşayan gurbetçiler tarafından gönderilen 500 adet oyuncağı çocuklara dağıttı. Polisleri kucaklarında oyuncaklar ile gören çocukların sevinci yüzlerine yansıdı. Burada ki çocuklarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektiren polisler depremzede çocukların yüzlerini bir nebze de olsa güldürebildikleri için mutlu olduklarını belirttiler.

Safahat Yurdu içerisinde kalan depremzede Nuriye Şişman çocuklara oyuncak dağıtan polisler için, "Çocuklarımız çok mutlu. Allah hepsinden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin” sözleriyle onlara teşekkür etti.

Aynı yurtta gençlik lideri olarak görev yapan Özlem Özgez ise, "Deprem sürecinin başından beri buradayız. Yaraları beraber sarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzünde bir nebzede olsa gülümsemeye sebebiyet verebilmek için uğraşıyoruz. Polis ekiplerinin oyuncak dağıtacağı velilerimize duyurulduğu andan itibaren onları bekliyorlardı. Odalarında oyuncaklarıyla birlikte vakit geçirirken polislerimize çok büyük teşekkürleri olacaktır” şeklinde konuştu.

Asımın Nesli Yurdunda anaokulu öğretmeni Sevim Nesli ise yaptığı açıklamada, "Çocuklar polisleri görünce çok mutlu oldular. Bütün gün onları bekliyorlardı zaten. Oyuncaklar onları çok mutlu etti. Şimdi burada polis abi ve ablalarıyla vakit geçiriyorlar" diyerek polislerin öğrencilerine oyuncak dağıtmasının onları üzerinde nasıl bir etki bıraktığından bahsetti.

İki yurtta toplamda 500 adet oyuncak dağıtan emniyet personelleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yurttan ayrılırken yeni oyuncaklarına kavuşan depremzede çocuklar oyunlar oynamaya devam ettiler.