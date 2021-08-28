İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Burdur’da üzerinde 32,80 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Burdur'da üzerinde 32,80 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde bir istihbaratı değerlendiren ekipler, durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki E.S.Y'nin üzerinde 32,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapılan E.S.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.