Burdur protokolü şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde buluştu

Burdur öğretmenevinde düzenlenen iftar programı İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından okunan dua ile başladı. Oruçların açılmasının ardından Vali Vekili Ahmet Mailoğlu konuşma yaptı. Deprem nedeni ile Hatay'da bulunan Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Mailoğlu, "Öncelikle hepinizin ramazanı mübarek olsun. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ülkemize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Acılarımızın, üzüntülerimizin ilacı olmasını temenni ediyorum. Aziz şehitlerimiz kıymetli aileleri, değerli gazilerimiz ve yakınları böyle bir mübarek günde bizi tek vücut haline getiren Ramazan ayında aynı sofrada beraber olmaktan ve sizleri misafir etmekten büyük bir onur duyuyorum" dedi.