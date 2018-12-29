Burdur Şeker Fabrikası İhalesi İptal Edildi

Ş'de kalması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

AK Parti Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, Burdur Şeker Fabrikasının Özelleştirme İptali ile ilgili açıklamada bulundu.

Özelleştirme iptalini Cumhurbaşkanın onaylaması ile resmileştiğini belirten Özçelik, “Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait olan Fabrikamız Özelleşme Üst Kurulu kararı sonucunda Şeker Fabrikasına ilişkin ihale kararının iptalini Cumhurbaşkanımız onayladı. 14 fabrika ihaleye çıkmıştı ve bu fabrikaların 11 tanesinin özelleşmesi gerçekleşmişti. Burdur, Yozgat, Ilgın Şeker Fabrikaları Özelleştirmeden İhaleyi Alan Firmalar süre uzatma sonrasında da teminat mektuplarını Özelleştirme Kuruluna veremedikleri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca iptal yazıları yazılarak Cumhurbaşkanımıza sunulmuştu. Cumhurbaşkanımız İhalenin İptalini Onayladı” dedi.

“Burdur şeker fabrikası üretime devam edecek”

Burdur Şeker Fabrikasında yeni sezon için tüm bakımlarının yapıldığını ve üretime devam edeceğinin belirten Bayram Özçelik, “Burdur Şeker Fabrikamız Burdur'umuzun Ekonomik Lokomotiflerinden olup bu süreç sonrasında da yeniden Pancar Kotaları çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da kampanyalarda çalışmaya devam edecek. Burdur'daki ve komşu İllerimizin İlçelerindeki Pancar Üreticilerimizin Pancarlarını İşletmeye devam edecek. İptal Kararında Hazine ve Maliye Bakanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın Şeker Fabrikaları A.Ş'de kalması yönünde olumlu görüşleri de etkili olmuştur” diye konuştu.