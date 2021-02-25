Burdur Ticaret Borsası'nın kalite belgesi yenilendi

TSE Antalya Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Ümmihan Özbey Masır tarafından online gerçekleştirilen belge yenileme tetkikine, BTB Genel Sekreteri Naile Küçükkepeci Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İmran Önden ve birim sorumluları katıldı.

Tetkiklerde, Genel Sekreterlik, Muhasebe, Tescil ve İstatistik, Basın-Yayın, Eğitim ve Kalite ile Bilgi İşlem birimlerindeki dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesinin yanı sıra, ilgili alanlardaki çalışmalar ve şartlar gözlemlendi. Yapılan tetkikler sonucunda, Borsa'da yürütülen faaliyetlerin standartlara ve oluşturulan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi dokümantasyon şartlarına uygunluğu tescillenerek, Burdur Ticaret Borsası'nın, Kalite Yönetim Sistemi belgesinin geçerliliğinin devamına karar verildi.