Burdur turizmine hediyelik eşya desteği

Zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri, binlerce yıllık tarihi antik kentleri ile Anadolu'nun büyüleyici köşelerinden biri olan Burdur'da turizm hareketliliği her geçen gün artıyor. Turizm sektörünün önemli bir halkasını oluşturan yöresel ürünler ve yöreye özgü hediyelik eşyalar konusunda tanıtıma katkı sunması ve yeni istihdam alanlarının oluşturularak katma değer sağlaması açısından Halk Eğitim Kursları vasıtasıyla yıl içerisinde hediyelik eşya kursları açıldı. İl merkezi, Bucak, Ağlasun, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde bulunan Halk Eğitim Merkezlerinde hediyelik eşya ürünleri ile ilgili kurslar açıldı. Açılan kurslarda lavanta ürünleri, oyuncak bebek yapımı, dekoratif ev aksesuarı, mis sabun, ahşap oyuncak, şiş ve tığ örücülüğü, deniz çantası, kadın plaj elbisesi, magnet yapımı, takı tasarımı, hediyelik dokuma ile ilgili üretime yönelik örnek çalışmalar yapılıyor.

Vali Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burdur'un turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, ziyaretçi sayılarında yaşanan yoğunluğun konaklamadan, hizmet sektörüne, hediyelik eşyadan, yöresel ürünlere kadar birçok alanda en iyi şekilde değerlendirilerek ilimize önemli katma değer bırakılması adına planlı ve kararlı adımlar atıyoruz. Açılan kurslar yeni istihdam alanlarının oluşması ve Burdurla özdeşleşmiş hediyelik eşya eksikliğinin de giderilmesi açısından çok önemlidir" ifadelerinde bulundu.

Kursları bizzat yakından takip ettiğini ve il merkezinde açılan kursta örnek çalışmalar yapılması konusunda talimat verdiğini belirten Şıldak, ilk çıktıların verimli olduğunu belirtti. “Her zaman dile getiriyorum ilimizin bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsü turizm olacaktır" diyen Şıldak, "Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak, koruma - kullanım dengesi içinde sahip olduğumuz bu eşsiz potansiyeli turizme kazandırarak, bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizm pastasından ilimizin ve ilçelerimizin hak ettiği payı almasıdır” dedi.