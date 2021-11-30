Burdur vaka sayısı artan ilk 10 il arasına girdi

Haritaya göre 13-19 Kasım tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içerisinde Burdur da bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşarak, "13-19 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin."