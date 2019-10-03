Burdur Valisi Hasan Şıldak “ Burdur'da 2019 Yılında 274 projeye ayrılan ödenek miktarı 379 milyon 706 bin 544 TL “

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İlçe Kaymakamları ve Kurum müdürlerinin katıldığı 2019 Yılı Ekim ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısını Tarım İl Müdürlüğü toplantı Salonu'nda yapıldı.Burdur Valisi Hasan Şıldak “ 2019 Yılı Programda 274 adet proje yer almaktadır. 2019 yılı programında olan 274 projenin toplam bedeli 6 milyar 303 milyon 149 bin liradır. Önceki yıllarda yapılan harcama 2 milyar 318 milyon 533 bin 357 lira olup 274 projeye ayrılan ödenek miktarı 379 milyon 706 bin 544 liradır. Bu ödeneğin 264 milyon 697 bin 307 TL'si harcanmış olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 70 oranındadır " dedi..