Burdur Valisi Hasan Şıldak : " Burdur'da bu yıl eğitim yılı olacak "

Burdur'da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı açılış programı Mehmet Yıldızlı İlkokulunda yapıldı. Programa Burdur Valisi Hasan Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Milletvekili Bayram Özçelik, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalğar, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay törende yaptığı konuşmada " Kendi ayaklarının üzerinde duran Türk Gençliğini yetirmek birinci görevimiz. Eğitim Şehri Burdur' da işimizi benimseyerek eğitimdeki başarılara hep birlikte performansımızı en üst seviyeye çıkarıp bu başarıya hep birlikte imza atacağız. Bizlerden beklenen sorumluluklarımızı çok iyi biliyoruz. " dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ise bilhassa lise ve üniversiteye girişlerde eğitim şehri Burdur' da bu yıl eğitim ve atılım yılı olacağını söyledi. Devletin sağladığı tüm imkanları kullanarak eğitimde başarı çıtasını en üst seviyelere çıkartmak için hep birlikte çaba göstereceklerinin altını çizen Vali Şıldak, " Eğitim şehri Burdur' da bu başarıya hep birlikte imza atcağız. Eğitim birinci önceliğimizdir. Bütün çalışmalarımızın önünde eğitim geliyor. Geçmişine baktığımızda eğitimde başarılı olan Burdur, eğitimle özleşmiş ve eğitimdeki başarılarını hep birlikte biliyoruz. Eğitim için peşinden koşan halkımız bu başarıyı hak ediyor. Onun için bu yıl Başarı çıtamızı en üst seviyelere getirmek için tüm var gücümüzle çalışacağız. “diye konuştu.