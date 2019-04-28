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Burdur Valisi Şıldak: "Tarım organizasyonlarını geliştireceğiz"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Bütün tarım fuarın işletmeleri ziyaret ediyoruz.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Bütün tarım fuarın işletmeleri ziyaret ediyoruz. Tarım şehri olan Burdur'da bu tür organizasyonları gelecek yıllarda daha da geliştirerek yapmayı düşünüyoruz" dedi.


Burdur'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarını ziyaret eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, firmalardan bilgi alarak İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmede bulundu. Yetiştiricilerin, her geçen gün gelişen teknolojik gelişmelerin bu fuarda görme imkanı bulduğunu belirten Şıldak, gelecek yıllarda bu fuarı daha kapsamlı yapacaklarını vurguladı.


Bütün ilgili kurumların meslek odaları ve üretici birlikleri ile güzel bir organizasyonla bu yıl 8'incisinin düzenlendiğini aktaran Vali Şıldak, "Bütün tarım fuarın işletmeleri ziyaret ediyoruz. Tarım şehri olan Burdur da bu tür organizasyonları gelecek yıllarda daha da geliştirerek yapmayı düşünüyoruz. Hayvancılık sektöründe gelişen yeni ürün ve teknolojileri vatandaşlarımız burada görme imkanı buluyor. Burada sektörleri ziyaret edip bilgi alıyoruz, herkes bu fuardan memnun olduğunu bizlere aktarıyor. Bu fuarın gelecek yıllarda daha iyisini yapmayı planlıyor, destek veren tüm kurum ve kuruluşların katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

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