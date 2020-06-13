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Burdur Valisi veda ziyaretlerine başladı

Son Valililer Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan Burdur Valisi Hasan Şıldak, veda ziyaretlerine başladı.


Burdur'daki görevini tamamlamanın gururunu yaşadığını ifade eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, veda ziyaretlerinin ilkini Garnizon, Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek gerçekleştirdi. Şıldak'ı İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik karşıladı. Müdürlük önünde hazır katıya selamlayan Şıldak İHA'ya açıklamada bulundu. Son Valiler kararnamesi ile Balıkesir Valisi olarak atandığını Burdur'daki görevinin tamamlamamın huzuru ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şıldak, "Özellikle salgın hastalıkla mücadelede ve pandemi süresince kolluk birimlerimizin üstün gayret gösteren, bu çalışma neticesinde hastalığın yayılmaması için büyük çaba sarf eden Jandarma ve Emniyet çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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