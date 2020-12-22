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Burdur Yaylabeli köyü karantinaya alındı

Burdur Yaylabeli Köyü’nde Covid-19 vak’a sayısı ve temaslı kişi sayısının artmasından dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Burdur Yaylabeli Köyü'nde Covid-19 vak'a sayısı ve temaslı kişi sayısının artmasından dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Burdur merkeze bağlı Yaylabeli Köyü, 11 kişide korona virüs pozitif vak'ası ve köy halkından farklı hanelerde yaşayan 5 kişinin temaslı tespit edilmesinden dolayı karantinaya alındı.


Korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Yaylabeli Köyünün giriş ve çıkışları 10 gün süre ile kapatıldı.

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