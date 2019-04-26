Burdur'a şehit ateşi düştü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tatbikat sırasında şehit olan Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Burdurlu Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın (31), Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki tatbikat sırasında zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğin altında kaldığı öğrenildi. Silah arkadaşlarının müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akcalı'nın Burdur'un merkeze bağlı Kayaaltı köyündeki baba ocağına giden askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Şehidin naaşının, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası memleketine gönderileceği öğrenildi.