Burdur'da 1 milyon 300 bin TL değerinde esrar ele geçirildi

Burdur'da çekiciye yüklenen bir minibüste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 21 kilo 520 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Antalya Karayolu üzerinde durdurulan ve çekiciye yüklü olduğu görülen bir minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği ‘Sarik' ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 21 kilogram 520 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ankara'dan Antalya'ya nakledildiği anlaşılan uyuşturucu maddelerini teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile operasyon düzenledi. Antalya'da yakalanan K.A., M.A., A.A. ve U.N. hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem başlatılmak üzere Burdur'a getirildi.

Burdur'a getirilen şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili olarak K.A., M.A. ve U.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.