Burdur'da 12 araç trafikten men edildi

Burdur'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar devam ediyor. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından 01-02 Haziran tarihlerinde yük taşıyan araçlara denetim yapıldı. Yapılan denetimler neticesinde 615 adet araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 12 araç ve sürücüsüne; kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi ve otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, 9 araç ve sürücüsüne; muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, 7 araç ve sürücüsüne; yasal hız sınırlarını aşmak ve 3 araç ve sürücüsüne; Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden toplam 31 araca ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 12 araç ise trafikten men edildi.