Burdur'da 15 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

Burdur'da ‘Orman Haftası' etkinlikleri nedeniyle vatandaşlara 15 bin adet fidan dağıtıldı

Burdur'da 21 Mart Orman Haftası nedeniyle fidan dağıtma etkinliği yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 15 bin fidan dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda ceviz, badem, lavanta gibi fidanlar çok geçmeden tükendi. Etkinlik ile ilgili Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş “Müdürlüğümüzün Eğirdir İlçesi ve Gölhisar'da bulunan fidanlığında yetiştiriyoruz. Zamanı geldiği zaman 21 Mart veya 11 Kasım gibi fidan dikim etkinlikleri olduğu zamanlarda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Aynı zamanda kurumumuz da ormanlık ve açık alanlara ceviz, badem, lavanta gibi gelir getirecek türleri dikiyoruz. Gelir getirecek ağaçları köylere dikiyoruz, kendileri bakmak şartıyla vatandaşlarımıza tahsis ediyoruz” şeklinde konuştu.