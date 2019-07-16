Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programları ülke genelinde olduğu gibi Burdur'da da coşku içinde gerçekleşti.

Programa Burdur Valisi Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak , Garnizon Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu ve eşi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ,Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Vali Yardımcıları, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık , Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri oda, sivil toplum ve siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Köprübaşı'ndan başlayan Milli Birlik Yürüyüşü Osmanlı Mehteran Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Cumhuriyet Meydanın da düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Akif Altay' ın Oğlu Niyazi Altay ve Kız kardeşi Aslı Altay (Keçe), 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı. Şehit yakınlarının konuşmaları sonrasında Altay ailesine Burdur Valisi Hasan Şıldak tarafından Türk Bayrağı takdim edildi.

Vali Hasan Şıldak programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi görüntülerinin gözlerinin önünden film şeridi gibi hiç gitmediğini belirtti. Aziz milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sokağa çıkın, direnin' çağrısıyla azimli direnişini gösterdiğini ifade eden Vali Şıldak, "Milletimiz bu hain gruba, FETÖ dediğimiz örgüte haddini bildirdi, meydanı dar etti" dedi. Vali Hasan Şıldak, o gece emniyetin, jandarmanın, silahlı kuvvetlerin, yargının, mülki idarenin, valilerin, kaymakamların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük bir başarı hikayesi yazdığına değinerek şöyle konuştu:

"Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esareti ve istiklalini kaybetmeyi asla kabul etmemiştir. O gece tankların önüne yatan, kendini tankların önüne atan vatandaşlarımızın görüntüleri bu kahramanlık öyküleri anlatmakla bitmez. O gece şehit olanların aileleri bu hüznü 3 yıldır ilk günkü gibi yaşıyor ama bunun gururunu ve onurunu da yaşıyorlar. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. 2 binin üzerinde de gazimiz var, o gece bir destan yazıldı, o gece bir ülkenin tarihi tekrar tecelli etti. Yüce yaradan gençlerimize, yeni nesle Türkiye'yi emanet etti. 15 Temmuz'u ben böyle özetliyorum."

15 Temmuz'un devletin ve milletin içine sızmış FETÖ yapısının temizlenmesine fırsatını verdiğini vurgulayan Şıldak "Allah'a şükürler olsun ki pek çok kurum ve kuruluşumuz bu örgütün izlerini silmeye devam ediyor. Pek çok kurumda operasyonlar, yargılama ve soruşturma süreçleri devam ediyor" ifadelerini kullandı. Şıldak, devletin sadece o geceyi atlatmakla kalmadığını sürekli bir mücadelenin içine girdiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu mücadele hala sürüyor. Devletimiz sadece FETÖ ile mücadele etmedi bütün terör örgütlerine karşı mücadeleye devam ediyor. Ülkemiz 15 Temmuz sürecinden başarıyla çıkmış, devamında pek çok planlı operasyonun da üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu başarı bu meydanları dolduran iradenin sayesinde olmuştur. Türk halkının milli birliğinin dayanışması vatan sevdası ve bayrak sevgisiyle bütün bu başarılar gerçekleşmiştir. Gün birlik olma, kenetlenme günüdür, vakit birleşme zamanıdır. Şehitlerimiz ve onların değerli aileleri bizden bunu bekliyor. Devletimiz de gücünü milletinden alıyor."dedi.

Program sonrasında Mehteran gösterileri ile devam etti.