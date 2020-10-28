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Burdur'da 17 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur’un Ağlasun ilçesinde heykel, obje ve sikkelerden oluşan toplamda 17 parça tarihi eseri satmak isteyen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde heykel, obje ve sikkelerden oluşan toplamda 17 parça tarihi eseri satmak isteyen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, 23 Ekim'de şüpheli M.İ.'nin elinde bulunan tarihi eserleri Ağlasun ilçesine getirerek, satacağı bilgisine ulaşıldı. Araştırma ve çalışma sonucu, Yazır köyü yol ayrımında M.İ.'nin kullandığı araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu.


Araçta yapılan aramada 1 adet heykel, 2 adet obje, 1 adet hamam tası ve 13 adet sikke ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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