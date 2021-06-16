Burdur'da 172 sürücüye ceza yazıldı, 11 sürücünün de ehliyetine el konuldu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün boyunca Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanımı, Radarla Hız Denetimi ve Yük Taşıyan Araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Bin 28 araç ve sürücüsü kontrol edildiği denetimde, 82 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan, 10 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaktan, 2 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmaktan, 6 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 21 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 12 araç sürücüsüne, yasal sınır üzerinde alkollü araç kullanmaktan, 3 araç sürücüsüne, ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanmasından, 2 araç sürücüsüne, kamyon, çekici ve otobüslerde, takoğraf bulundurmamaktan, 34 araç sürücüsüne ise karayolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 11 sürücünün sürücü belgesi geri alınırken 28 araç da trafikten men edildi.