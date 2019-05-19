Burdur'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Burdur'da coşkulu törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Burdur'da kutlamalar Cumhuriyet Meydanında yapılan törenle başladı, törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Resmi Daire amirleri ve gençler katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor il Müdürü Orhan Kemermaya, 1919 yılında Kemal Atatürk' ün Samsun dan tutuşturduğu meşale ateşinin her ilde gönülden gönle dolaştığını, bugün Türkiye'nin şaha kalktığının 100'üncü yıl dönümü olduğunu" söyledi.

Gençlik ve Spor Bayramı kapsamına yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Vali Şıldak tarafından verildi. Halk oyunları oynanmasının ardından Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri gösterileri ile devam etti.