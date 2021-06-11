Burdur'da 190 araç sürücüne ceza

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 3 gün sürdürdüğü radarla hız denetimi ve ihbarlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu denetiminde 190 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Üç gün süren ve 487 aracın kontrol edildiği denetimde 106 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan, 18 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaktan, 2 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmaktan, 6 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 13 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamaktan, 13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 17 araç sürücüsüne ise karayolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden cezai işlem uyguladı. Ayrıca 7 araç da trafikten men edildi.