Burdur'da 2 kiloluk dev mantar görenleri şaşırttı

Burdur'da 3 arkadaşın bulduğu 2 kiloluk dev mantar görenleri şaşırttı.

Burdur'un Büğdüz köyünde cumartesi günü 2 arkadaşı ile birlikte mantar toplamaya giden Ahmet Işık (50), traktör ile Kılıçderesi mevkiine geldiklerinde yol kenarında büyük bir mantar ile karşılaştı. Mantarı görür görmez durup traktörden inen 3 arkadaş mantarın büyüklüğünü gördüklerinde şaşırdılar. Hemen telefonunu çıkararak mantarın fotoğrafını çeken Işık, daha sonra toprağı kazarak mantarı bulunduğu yerden çıkararak evine getirdi.

"2 sene önce de aynı yerde büyük mantarlar bulmuştum"

Aynı bölgede daha önce de büyük mantarlar bulduğunu dile getiren Ahmet Işık, “3 arkadaş traktörle mantar aramaya gidiyorduk. Kılıçderesi mevkiine geldiğimizde mantarı gördük ve hemen inip fotoğrafını çektik. Daha sonra mantarı incelediğimizde mantarın zehirli olmadığını ve yenilebilir olduğunu anladık. Mantar büyük olmasına rağmen bayağı tazeydi. Ben toprağı eşeleyerek mantarı bulunduğu yerden çıkardım. Elime ağır gelmişti. Eve döndüğümüzde kantarla kilosunu ölçtüm ve 2 kilo 10 gram olduğunu gördüm. Aynı bölgede 2021 yılında da iki tane büyük mantar bulmuştum ama bu şimdiye kadar bulduğum en büyük mantardı” dedi.