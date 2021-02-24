İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da 2 köy karantinaya alındı

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarının artmasından dolayı karantinaya alındı.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarının artmasından dolayı karantinaya alındı.



Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köylerinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişi bulunmasından dolayı karantina uygulaması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Bayır köyünde 9 kişide, Kozağaç köyünde ise 8 kişide korona virüs tespit edildi. Resmi makamlarca açıklanacak olan tarihe kadar karantina uygulaması başlatılan Bayır ve Kozağaç köylerinin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.