Burdur'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 14 günlük çalışmada 18 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmaktan işlem yapılırken, aralarında bulunan 2 kişi tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı tarihlerde Burdur'da durdurulan araçlar ile bu araçlar içerisinde bulunan iki şahsın ikametinde yapılan aramalarda 9,33 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan alüminyum folyo, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparatlar, 67,50 gram esrar maddesi, sentetik kannabinoid (bonzai) enjekte edilmiş yaklaşık 120 kullanımlık 2 adet kağıt parçası, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.

1-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada, araçlarda bulunan M.D., A.Ö., D.Ö., B.İ., İ.Ş., B.S., E.B. ve Y.U. isimli şahıslara işlem yapıldı. Araçlarda bulunan ve hakkında işlem yapılan E.B. ve Y.U., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu ile Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca GBT sorgulamasında aranması olduğu anlaşılan S.Ç'nin üzerinde 4,13 gram eroin maddesi ele geçirildi. S.Ç'ye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu'ndan, uyuşturucu satışı yaptığı yönünde alınan bilgiler üzerine yakalanan M.A'ya ise Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı.

Bucak İlçesinde ise Y.S., Ö.Ş., H.M., İ.T., E.K., S.B., M.K., ve M.S. isimli şahısların içerisinde bulundukları ikamette ve M.S. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1,55 gram esrar maddesi ile 3 adet kullanımı kontrole tabi olan suboxone isimli hap ele geçirildi.

Aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçundan aranan C.Ö ile M.E.Y yakalanarak cezaevine teslim edildi.