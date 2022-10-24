Burdur'da 2022 yılı programında devam eden 351 projenin toplam bedeli 6,8 milyar lira

Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Vali Arslantaş, Burdur'da 2022 yılı programında devam eden 351 projenin toplam bedelinin 6,8 milyar lira olduğunu, 351 projeden 92 adetinin tamamlandığını söyledi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Vali Arslantaş, 2022 yılı içerisinde yapılan ve yapılacak olan tüm hizmetlerin, verimli, başarılı ve hayırlı olmasını temenni ederek, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Toplantının devamında Vali Arslantaş, Bölge Müdürlerinden başlayarak, yatırımcı kurumların yöneticilerine sunumlarını yapmak üzere söz verdi. Her sunumun ardından hazuruna söz verilerek, koordinasyonu gerektiren konular görüşülerek, karara bağlandı. Vali Arslantaş toplantının başında yaptığı konuşmada; “2022 yılı programında devam eden 351 projenin toplam bedeli 6,8 milyar liradır. 351 projeden 92 adeti tamamlanmış, 259 adet proje devam etmektedir. Önceki yıllarda bu projelere yapılan harcama 972,8 milyon TL olup, 2022 yılında 1 milyar 93 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 830,6 milyon TL'si ilk dokuz ay içerisinde harcanmış olup, nakdi gerçekleşme oranı % 72'dir. Yerel yönetim yatırımlarımızda ise proje sayısı 46 adet olup; proje bedelleri toplamı 302 milyon TL, 2022 yılında 46 projeye ayrılan ödenek ise 238,9 milyon liralık. 2022 yılında bu ödeneğin 129,8 milyon lirası harcanmıştır” dedi.