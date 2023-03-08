Burdur'da 22 yaşındaki genç başından tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu

Burdur'un Bucak ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Belören Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanı başında av tüfeği bulunan 22 yaşındaki Mehmet M.'nin park ettiği aracının önünde yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet M.'nin başından av tüfeğiyle vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin hayatını kaybettiğini duyup olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Mehmet M.'nin cansız bedeni adli tıp kurumu moruna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.