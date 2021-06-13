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Burdur'da 23 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

Burdur’da arazide bulunan 23 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Burdur'da arazide bulunan 23 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.


Olay, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyü, Armutlukırı mevkiinde meydana geldi. Çoban İzzet Özer'in koyunları otlattığı esnada yıldırım düştü. Çoban Özer, köyün muhtarı Ahmet Özeren'i arayarak yardım istedi. Muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yıldırımın isabet etmesi sonucu 23 koyunun telef olduğu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan İzzet Özer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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