Burdur'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dün Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman tarafından Atatürk büstü önüne çelenk sunulması ile başlamıştı. Bugün devam eden kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasında katılımcılara seslenen Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin birliğini, kurtuluşunu temsil eden ve imzalayan demokrasimizin kıblesi yüce meclisimizin açılış yıl dönümünde, dünyada ilk kez ve hala son kez çocuklara armağan edilişi, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun” dedi.

Açılış konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla devam eden programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programında öğrenciler tarafından şiir dinletisi, oratoryo gösteri, halk oyunları, dans gösterileri ve mehteran takımı gösterileri gerçekleştirildi.

Törene; Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutan Vekili Yavuz Çankaya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Rektör Vekili Durmuş Acar, Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.