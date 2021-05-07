Burdur'da 26 motor sürücüsüne ceza

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 3 gün boyunca denetim gerçekleştirdi. 100 motor ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 3 motor sürücüsüne belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan, 6 motor sürücüsüne koruma başlığı ve gözlüğü kullanmamaktan, 7 motor sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 10 motor sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden toplam trafik idari para cezası uyguladı.

Ayrıca 13 motorlu araç trafikten men edildi.