Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Burdur Valisi Ali Arslantaş, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Baro Başkanı Ramazan Gedik, siyasi parti temsilcileri, polisler, askerler ve öğrenciler katıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyetin 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri yarın düzenlenecek etkinliklerde devam edeceği bildirildi.