Burdur'da 29 Ekim resepsiyonu ve Ece Mumay konseri

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın ev sahipliğinde Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon ve Ece Mumay konseri düzenlendi.

Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleşen resepsiyonda Vali Arslantaş ve eşi konuklarını girişte karşıladılar. Resepsiyonun son bölümünde Vali Arslantaş ve eşi, beraberlerindeki protokolle birlikte Cumhuriyet Bayramı pastasını kestiler. Resepsiyon MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile sona erdi.

Vali Arslantaş resepsiyonda yaptığı konuşmada, “100'üncü kuruluş yıl dönümümüzün arifesinde her zamankinden daha büyük kıvanç ve gönenç içindeyiz. Temennim demokratik ve laik Cumhuriyetimizin nice yüz yıllara muasır medeniyetler seviyesinin yön vericisi olarak ulaşmasıdır" dedi.

99 yıldır bu zorlu coğrafyada, bu kurtlar sofrasında nice badireye rağmen titanyum mukavemetiyle ayakta kaldıklarını hatırlatan Vali Arslantaş, "Dahili ve harici düşmanların gizli ve aşikâr tüm saldırıları karşısında devlet aklı ve vakarıyla durmayı başardık. Bu sebeple yüz yıla bir kala kökleşmeye başlayan çınar ağacımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Toprağın nasıl vatan yapıldığını bir an olsun hatırımızdan çıkarmamalıyız. Emaneti daha iyi şartlarda gelecek nesillere aktarmak boynumuza borçtur. İnsanımızı medeniyetin her alanında eğitip donatmak, eğitimli, kültürlü, bedeni ve ruhi melekeleri sağlam bireyler yetiştirerek Cumhuriyetimizi geleceğin Türklerine emanet etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu

Programa başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere Burdur protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, hayırseverler ve öğrenciler katıldı. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur halkı Ece Mumay konseri ile doyasıya eğlenerek kutlamaların keyfini çıkardı.