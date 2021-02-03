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Burdur'da 3 araçta 35 şişe kaçak içki ele geçirildi

BURDUR (İHA) – Burdur’da 31 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde yapılan uygulamalarda 3 araçta 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.

BURDUR (İHA) – Burdur'da 31 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde yapılan uygulamalarda 3 araçta 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 31 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durdurulan 3 araçta 2 şişe kaçak rakı, 3 şişe kaçak votka ve 30 şişe kaçak viski ele geçirildi. Olay ile ilgili araç sürücüleri H.E.Ç., M.T., M.D. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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