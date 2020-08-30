Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Burdur'da 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı P. Alb. Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Vali Arslantaş berberinde yer alan protokolle birlikte şehitliğe geçerek, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitlik programı, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan dua ile sona erdi.

Programlara Vali Arslantaş ile birlikte Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Yasin Uğur, Garnizon Komutanı P. Alb. Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı V. Uğur Güven, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Emniyet Müdürü V. Gökhan Körük, İl Jandarma Komutanı V. Mehmet Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.