İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Burdur’da 30 Ağustos Zaferi’nin 98.

Burdur'da 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.


Kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı P. Alb. Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Vali Arslantaş berberinde yer alan protokolle birlikte şehitliğe geçerek, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitlik programı, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan dua ile sona erdi.


Programlara Vali Arslantaş ile birlikte Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Yasin Uğur, Garnizon Komutanı P. Alb. Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı V. Uğur Güven, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Emniyet Müdürü V. Gökhan Körük, İl Jandarma Komutanı V. Mehmet Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.