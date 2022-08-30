Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Burdur'daki tören, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Valilikte bayram tebriklerinin kabul edilmesinden sonrasında, Gazi Atatürk Stadyumu'nda devam eden törende Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya, Belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz, katılanların bayramlarını kutladı. Burdur Osmanlı Mehter Takımı'nın gösteri sunması sonrasında gençlik merkezi halk oyunları gösterisi izleyenlerden büyük alkış topladı. Tören askerlerin, öğrencilerin ve askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.