İhlas Haber Ajansı

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Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi

Burdur’da uygulama noktalarında polis tarafından yapılan denetimlerde 2 araçta toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da uygulama noktalarında polis tarafından yapılan denetimlerde 2 araçta toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktalarında yapılan denetimlerde M.A. ve H.Ş.'nin kullandığı araçlarda arama yapıldı. Aramalarda farklı markalarda toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi. Haklarında işlem başlatılan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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