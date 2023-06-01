Burdur'da 34 gram uyuşturucu ele geçirildi

Burdur'da fiziki takip sonucu durdurulan araç içerisinde 34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, elde edilen bilgiler çerçevesinde yapılan fiziki takip sonucunda Burdur-Antalya D-650 Karayolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan H.D. ve E.S.D. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan adli arama sonucunda 22 gram metamfetamin, 12 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından H.D. ve E.S.D. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.