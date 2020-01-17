Burdur'da 42 bin öğrenci karne aldı

Burdur'da 42 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.Burdur Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve beraberindeki heyet, Özboyacı İlköğretim Okulunda karne törenine katıldı.

Burdur'da 42 bin 103 öğrencinin karne alarak, yarı yıl tatiline girdiğini dile getiren Vali Şıldak, çocukların dinlenmeler, eğlenme ve kitap okumalarını tavsiye etti. Şıldak, "Sosyal ilişkiler yönünden çocukların gelişmesi, kitap sevgisi ile yarı yıl tatilin en iyi bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Burdur' un tamamında velilerin çocuklarına olan ilgisi ve eğitime olan bakış açıları bizlere güç veriyor. İlk dönemi de dolu dolu yaşadık. Dört dörtlük bir çaba ve gayretle yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Programı (BİGEP) ile okullarımızda samimiyet ve coşku oluştu. 2020 eğitim alanında Burdur'da proje üretme, yenilikçi sınıf oluşturma ve başarıyı yakalama anlamında çocuklarımızın daha birikimli mezun olacağı bir atmosfer oluşacak" dedi.