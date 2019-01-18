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Burdur'da 43 bin 140 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Burdur’da 3 bin 777 öğretmen ile 43 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Burdur'da 3 bin 777 öğretmen ile 43 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Burdur'da 3 bin 777 öğretmenin görev yaptığı 263 okulda, eğitim-öğretim gören 43 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Hasan Şıldak'ın katılımıyla Merkeze bağlı Halıcılar ve Büğdüz ilk ve ortaokullarında karne töreni düzenlendi. Törende Vali Şıldak, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.


Vali Hasan Şıldak, “2018-2019 ilimizde de ülkemizde olduğu gibi Büğdüz köyümüzdeki ilk okulumuzda ve orta okulumuzda Öğrencilerimizin karnelerini okul yönetimimizle birlikte takdim ettik. İlimiz genelinde toplam 263 okulumuzda bugün 43 bin 140 öğrencimiz karne alıyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerine ilk dönemin bitiminde iyi tatiller diliyoruz. Bütün öğretmenlerimize ve yönetici kadromuza Eğitim faaliyetlerinin daha iyi seviyelere getirmek için gösterdikleri fedakarca davranışlar için teşekkür ederiz” dedi.

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