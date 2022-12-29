İhlas Haber Ajansı

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Burdur'da 44 litre kaçak içki ele geçirildi

Burdur’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 44 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 44 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.



Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 28.12.2022 tarihinde kaçak içki operasyonu düzenlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kızılkaya beldesinde fiziki takip sonucunda M.A.B. isimli şahsın kullandığı araçta alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada 44 litre bandrolsüz ve kaçak alkol ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının kararı ile M.A.B. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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