Burdur'da 48 yıllık deprem evleri yıkılmaya başlandı

Burdur'da 1971 yılında yaptırılan deprem evlerinin yerine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle yeni konutlar inşa edilecek. Üçer katlı 53 bloktan oluşan 389 konutlu binaların yıkımı tüm hızla devam ediyor.

12 Mayıs 1971 tarihinde Burdur Gölü'nün güney kısmında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 57 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 227 konutta hasar meydana gelmişti.

Bugüne kadar deprem evlerinde ikamet eden Nesrin Tonkaz, "40 yıldır burada kaldım. Komşuluklarımız çok güzeldi. Herkesin kapısı açık hiç mi hiç hırsızlık gibi olaylar yaşanmazdı. Çocukluğumuzun geçtiği evlerin yıkılması ise biraz beni hüzünlendiriyor. Anılarımızla dolu bir yerdi. Yerine yapılacak TOKİ konutlarının da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.