Burdur'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın detayları belli oldu

Burdur'da 5 kişinin öldüğü 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı feci kazanın detayları belli oldu. Kazanın yağış sebebiyle kontrolden çıkan lüks otomobilin karşı şeride geçmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar mevkiinde meydan geldi. Burdur'dan Fethiye istikametine giden Ferit Kurt idaresindeki 16 AAN 582 plakalı BMW marka otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeritte geçti, Mehmet Pektaş'ın kullandığı 15 AAK 125 plakalı Suzuki marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Pektaş'ın kullandığı otomobil tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde BMW marka otomobilde bulunan sürücü Ferit Kurt, Suzuki marka otomobilde bulunan sürücü Mehmet Pektaş, yolcu olarak bulunan Zeynep Şahin, Zekiye Yıldız ve Sultan Bayındır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Azime Bayındır, Abdülkadir Gül, Nidanur Öztürk ve Nurşen Çiftçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Hatice Yıldız Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Azime Bayındır ise Isparta'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ta olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Cenazeler savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrasında Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ölenlerin ve yaralıların haberi alan yakınları hastaneye akın etti.