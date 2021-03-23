Burdur'da 70 bin 64 kişi CoronaVac aşısı oldu

Burdur'da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile başlayan CoronaVac aşısı, 2. doz aşılarla devam ediyor. 14 Ocak'ta başlayan aşı sürecinde Burdur'da toplam 70 bin 64 kişi CoronaVac aşısı olduğu bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen CoronaVac aşıları, Burdur'da 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşı vurulmasıyla başlamıştı. T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda verilen bilgilere göre Burdur'da toplam 70 bin 64 kişi aşı oldu. Toplam aşı olanlardan 29 bin 779 kişi ise 2. doz aşısını oldu.