Burdur'da 753 sandıkta 199 bin 90 seçmen sandık başına gidiyor

Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar, kayıtlı oldukları sandıklarında oy vermeye başladı.

Kentte kurulan 752 sandıkta 199 bin 90 seçmen; belediye başkanları, il genel meclisi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercih yapacak. 1 seyyar sandıkta 22 seçmenin de oy kullanacağı seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1090 nolu sandıkta oyunu kullanan Burdur Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak Sandık, sandık başındaki görevliler ve vatandaşları selamlayıp hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Oy verme işlemini gerçekleştiren Vali Şıldak, “Her şeyden önce demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin ilimizde de ülkemize de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim asıl görevimiz seçim güvenliğini sağlamak, vatandaşın huzur ve güven içinde oylarını kullandırmak. Bu kapsamda seçimden önce de seçim güvenliği toplantılarını gerçekleştirip tüm ilçe kaymakamlarımızla bu konuyu ayrıntısına kadar çalışmamız sürdü. Burdur'da cezaevi sandığı ile birlikte 753 sandıkta 199 bin 90 seçmen oy kullanacak. Güvenlik kapsamında 707 emniyet, 557 jandarma olmak üzere bin 264 güvenlik güçleri sandıklarda görev yapıyor. Bugün demokrasi bayramı olan seçimlerin huzurlu geçmesini ve sandıklarda görev alan tüm görevlilere teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.