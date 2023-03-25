Burdur'da 84 adrese aş zamanlı operasyon

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Mart tarihinde 84 şüpheliye yönelik eş zamanlı Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından operasyona ait görüntüler paylaşılırken, operasyonda 2 av tüfeği ile 2 tabanca, 991 gram kubar esrar, 284 gram metamfetamin, 369 gram eroin, 293 uyuşturucu hap ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği bildirildi.