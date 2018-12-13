Burdur'da 9 ayda 9 bin 725 taşınma hareketi gerçekleşti

Burdur'da ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre Ocak-Eylül 2018 arasında 9 bin 725 taşınma hareketi yaşandı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in ilk kez açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu-Burdur', yılın ilk 9 ayında kentteki gayrimenkul hareketini gözler önüne serdi. Rapora göre, Ocak-Eylül 2018 arasında Burdur'da toplam 9 bin 725 taşınma hareketi yaşandı. Yılın ilk 9 ayında 2017'ye göre taşınma hareketinde toplam yüzde 19'luk bir artış gözlendi. 2018'in ilk 9 ayında Burdur'da yaşanan hareketin 5 bin 534'ü ikinci el, 4 bin 191'i ise yeni binaya oldu. Her gün ortalama 16 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, geçtiğimiz ay ilk kez açıkladıkları Gayrimenkulün Enerjisi raporunu il bazında tekrar değerlendirdiklerini dile getirerek, "Burdur ve Isparta'daki hareketi de net olarak görmek için bu illere yönelik olarak arkadaşlarımız özel çalışma yaptı. Gayrimenkulün Enerjisi raporuna il bazında baktığımızda bu kentlerdeki gelişmeyi, yapılaşmayı, yeni konutların nereye kaydığını ve taleplerin nereden geleceğini de net olarak görüyoruz. Sadece bizim değil, birçok sektörün yapacağı yatırım planlarında bu bilgiler altın değerinde" dedi.

Her gün 16 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in ‘Burdur'a yönelik hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi raporuna göre ilk 9 aydaki taşınma hareketinin 5 bin 534'ü ikinci el, 4 bin 191'i ise yeni gayrimenkulde yaşandı. Rapora göre Burdur'da her gün ortalama 16 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı. 2018'de geçen yılın ilk 9 ayına oranla yeni gayrimenkule taşınma sayısında yüzde 24'lük artış yaşandı. Kentte 2017'nin ilk 9 ayında yeni gayrimenkule taşınma hareketi 3 bin 379 düzeyindeydi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ikinci el taşınma sayısındaki artış oranı ise yüzde 15 seviyelerinde gerçekleşti.

En hareketli ilçe Bucak

Rapora göre ikinci elde ve yeni gayrimenkulde en fazla taşınma hareketi Burdur merkezde yaşandı. Yılın ilk 9 ayında merkezde ikinci el gayrimenkullerde toplam 3 bin 390, yeni binalarda ise bin 951 taşınma gözlendi. Bu dönemde en hareketli ilçe ise Bucak oldu. Bucak'ta ikinci elde 916, yeni konutlarda ise bin 117 taşınma harekete yaşandı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ildeki kentsel dönüşüm rakamlarını ortaya çıkardı. Burdur'da yılın ilk 9 ayında 510 abone kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebinde bulundu. En yüksek tahliye talebi 86 adet ile mayıs ayında gerçekleşti.

Elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

Gayrimenkulün Enerjisi raporunda ildeki elektrik tüketimi verilerine de yer verildi. Burdur'un elektrik tüketimi 2017 yılının ilk 9 ayında 353 milyon kilovat/saat iken bu yıl aynı dönemde yüzde 16'lık artışla 408 milyon kilovat/saate ulaştı. Bu yılın en yüksek tüketimi 57 milyon kilovat/saat ile eylül ayında gerçekleşti. Burdur'da en yüksek elektrik tüketimi 151,6 milyon kilovat/saat ile merkezdeyken en düşük tüketim 5,2 milyon kilovat/saat ile Altınyayla'da yaşandı.