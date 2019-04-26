Burdur'da açılan fuarda, yenilikçi tarım makinaları sergilendi

‘Güç Birliği' ile kapılarını açan Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 200 markanın sektördeki son yenilikleri sergilendi.

Tarım ve hayvancılıkta güç birliği ilan eden Burdur, son 8 yılda küçükbaş hayvan sayısını 400 bine, büyükbaş hayvan sayısını ise 220 bine çıkardı. 23 bin çiftçi ve 16 bin hayvancılık işletmesiyle Türkiye ortalamasının iki kat üstüne çıkan Burdur, GL Platform tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, "güç birliği" ile kapılarını açtı.

Fuarda, 200 markanın sektördeki son yenilikleri sergilendi. Yenilikçi tarım makinaları, fuarın resmi açılışı henüz yapılmadan üreticiler tarafından satın alındı.

Şıldak: “Burdur bu konuda da bir başarı hikayesi yazdı"

Fuarın açılışında konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaşadıkları güç birliğinin artık bir Burdur geleneği olduğunu ifade etti. Vali Şıldak “Burdur pek çok konuda olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde tarımsal anlamda bu dinamik organizasyonu başarıyla hayata geçirdi. İlgili kurum kuruşlar, meslek odalarımız, üniversitemiz ve bütün kamu kurum kuruluşlarımızın desteğiyle bir araya geldik. İç dayanışma, birlikte olma ruhu ve başarma duygusu ile oluşan o ortak tadı almak çok önemli. Burdur bu konuda da bir başarı hikayesi yazdı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar-Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Burdur'un günümüzde tarımın başkenti olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden değil, teknolojiyi üreten bir sektör için hedef belirlediklerini söyleyen Kayacan, Tarım 4.0 ile Endüstri 4.0'ı birleştirmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Erdurmuş: "Burdur, Türkiye'nin tarım başkenti”

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Burdur'un hem büyük hem de küçükbaş hayvan sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış sağladığını, ancak süt üretiminde de bunu da katlayıp yüzde 180 artışa imza attığını belirtti. Türkiye ekonomisine bu açıdan büyük katkı sağlayan Burdur'u tebrik ettiğini ifade eden Erdurmuş "Burdur, Türkiye'nin hem tarım başkenti, hem de hayvancılık alanında marka şehir statüsüne ulaşmış bir şehirdir” diye konuştu.

Ercengiz: “Son derece önemlidir”

Fuarların bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sunarak, üretenler ve tüketenler arasında köprü kurduğunu söyleyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye olarak üreticinin yanında yer aldıklarını ifade etti. Ercengiz "Üretimden imalata uzanan her türlü süreçte tüm paydaşlar olarak mutlaka bir arada olmak zorundayız. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, pazar payının artırılması açısından son derece önemlidir. Özellikle kırsal kesimdeki üreticinin en iyi şekilde tarım ve hayvancılık yapabilmesi için devlet desteğini kol kola girerek mutlaka ulaştırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.