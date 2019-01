Burdur'da AK Parti'den Seçim İstişare Toplantısı

İl binasındaki toplantıya İl Başkanı Volkan Mengi, milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı, belediye başkan adayları, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Mengi, aday adaylığı sürecinden başlamasından bugüne kadar seçim çalışmalarının güzel gittiğini söyledi.

AK Parti'nin her alandaki insana dokunduğunu ve örnek bir parti olduğunu savunan Mengi, "Biz gönüllere dokunarak, insanlarla direk iletişim kurarak, bütün adaylarımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediye başkanlarımızın tümü Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği ve öğrettiği çalışma metodu ile sahada büyük bir çalışma içindeyiz. Sadece adaylarımız değil, hem teşkilat, hem vekillerimiz, hem il başkanı hepsi beraber, her eve girerek, her eli sıkarak, her dükkanda sohbet ederek, büyük bir çalışma heyecanı ve canlılığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizden başka sahada bu kadar etkin çalışan bir parti yok. Seçim döneminde değil, seçimden önce ve sonra sürekli bu çalışmayı yapıyoruz. İl genelinde, tüm ilçelerimizde, beldelerimizde adaylarımız ve teşkilatımız çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. Bu seçim sürecinde de gönüller almaya, gönüller kazanmaya devam ediyoruz” dedi.

"Belediyelerde iddialıyız"

Yerel seçimlerin AK Parti'nin zaferi ile taçlanacağını ifade eden Volkan Mengi, “Biz tüm belediyelere adım adım geliyoruz. Burdur'un nasıl geliştirilebileceğini tekrar AK Partili belediyeciliği ile bütün vatandaşlarımıza inşallah göstereceğiz”diye konuştu.