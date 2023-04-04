Burdur'da akaryakıt tankeri şarampole devrildi: 1 yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda akaryakıt tankeri kontrolden çıkarak şarampole devrildi, araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Burdur-Fethiye karayolu Çendik köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. İ.S. (59) yönetimindeki 20 U 8756 plakalı akaryakıt tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü İ.S. kontrol için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.