Burdur'da aranan 46 şüpheli tutuklandı

Burdur'da 2 haftalık asayiş raporunda 14 hırsızlık olayının tamamını aydınlatıldığı, gözaltına alınan 46 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü 1- 16 Şubat tarihleri arasında yapılan faaliyetlerini açıkladı. Suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalarda 2 adet bıçak, 15 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet tabanca yakalandığı, 5 şahıs hakkında işlem yapıldığı ifade edildi. Meydana gelen 14 hırsızlık olayının tamamını aydınlatılırken, 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. İl genelinde hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan aranma kaydı bulunan 61 şahıs yakalandı. 61 şüpheliden 46'sı tutuklanırken, 15'i serbest bırakıldı.

Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit gibi suçlardan 24 yıl 5 ay hapis cezası alan ve hırsızlık suçundan 19 yıl 5 ay hapis cezası alan 2 şahıs yakalandı. 2 şahıs cezaevine teslim edildi.